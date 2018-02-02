Дело резонансного ДТП в Харькове передали в суд

Обвинительный акт в отношении подозреваемых в ДТП в центре Харькова Елены Зайцевой и Геннадия Дронова передали в Киевский районный суд города.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
«2 февраля 2018 года в 16.00 в производство Киевского районного суда г. Харькова поступил обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Зайцевой О.А. и Дронова Г.А. по ч.3 ст.286 УК Украины», - говорится в сообщении.
Обвинительный акт распределен на судью Виктора Попраса.
Как известно, 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет, вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения разной степени тяжести.
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