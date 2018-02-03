Из-за возможных проблем с таможней Маску пришлось переименовать огнеметы

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск решил переименовать огнеметы еще одной своей компании Boring Company, чтобы предотвратить проблемы во время их транспортировки к месту назначения. Об этом изобретатель написал в субботу в своем Twitter, передает УНН.

«Конечно, некоторые таможенные службы заявляют, что не позволят отправку чего-либо, что называется «огнемет». Чтобы разобраться с этим, мы переименуем его в «не огнемет», — отметил он.

Другим вариантом названия, по словам Маска, может стать «устройство для повышения температуры».

Напомним, 28 января руководитель компании The Boring Company Маск представил миру огнемет для борьбы с зомби.