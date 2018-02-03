Полиция предложила изменить маршрут завтрашней акции протеста сторонников Саакашвили

Полиция предложила организатору «Марша за будущее», анонсированного Михеилом Саакашвили на 4 февраля, изменить маршрут акции, чтобы не пересекаться с другими акциями.
Об этом 3 февраля заявила представитель «Руха новых сил» Ольга Галабала в Facebook.
По ее словам, в РНС менять планы не намерены и просят правоохранителей обеспечить безопасность.
«Получили письмо от Нацполиции, что „РНС“ не может проводить наш Марш с требованием отставки Порошенко по Крещатику и на Майдане, потому что две другие организации там проводят свои акции. По странному стечению обстоятельств, весь Майдан заставили странными конструкциями..., а центр будет занят другими акциями и вместо того, чтобы обеспечить общественный порядок, полиция настаивает, чтобы наша акция протеста не двигалась по Крещатику и не проводилась на Майдане», — заявила Галабала.
Также она продемонстрировала фотокопию письма за подписью начальника полиции Киева Андрея Крищенко, в котором указывается, что акции будут проводить «Авто Евро Сила» и «Держава майбутнього».
Также в полиции выступили с предложением изменить маршрут марша «РНС» — пройти от парка им. Шевченко по ул.Владимирской, через Софийскую площадь, Владимирский проезд, по ул. Михайловской, Крещатику до Европейской площади.
В «РНС» планируют двигаться от парка Шевченко, по бульвару Шевченко, на Крещатик, Майдан Незалежности с установлением сцены на Майдане. Галабала обратилась к полиции с просьбой обеспечить возможность проведения акции именно на данному маршруту и «скоординировать все действия во избежание каких-либо провокаций».
«Отказ в обеспечении безопасности во время „Марша“ и препятствование продвижению колонны по ранее утвержденному маршруту в „РНС“ будут расценивать как умышленную эскалацию ситуации по указанию власти и подготовленной почвой для возможных провокаций и конфликта», — заявила Галабала.
Как известно, на 12:00 4 февраля запланировано проведение «Марша за импичмент», которое проведет «Рух новых сил» Михеила Саакашвили.
Сам Саакашвили заявил, что ОО «Авто Евро Сила» по заказу Администрации президента планирует провести в центре Киева свою акцию 4 февраля, чтобы помешать проведению «Марша за импичмент».
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