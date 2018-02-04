Япония поддержала новую ядерную доктрину США

Япония приветствует новую ядерную доктрину США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в субботу, 3 февраля, от имени министра иностранных дел Японии Таро Коно.
По его словам, «Токио признает решимость США обеспечить эффективность политики сдерживания и приверженность распространению ее на союзников, включая Японию, ввиду того, что ситуация в сфере международной безопасности быстро ухудшается с момента публикации прежней доктрины в 2010 году».
Япония будет усиливать политику сдерживания в рамках японско-американского альянса через тесные консультации по вопросам, в том числе и ядерного сдерживания, отмечается в заявлении министра.
«Япония продолжит тесно сотрудничать с США в деле продвижения реального и ощутимого ядерного разоружения, надлежащим образом отвечая на актуальные угрозы безопасности», — подчеркивается в документе.
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