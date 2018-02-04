В Молдавии 10 сел подписали декларацию об «объединении с Румынией»

В Молдавии мэр села Сэсень Каларашского района и местные советники приняли символическую декларацию об объединении с Румынией, сообщает agora.md.
«Еще один регион в Республике Молдова заявляет о союзе с Румынией. Это коммуна Сэсени, район Кэлэраши... Таким образом, число селений, подписавших Декларацию об объединении, достигает 10», — говорится в сообщении.
Отметим, ранее эту декларацию подписали местные советники сел Паркова Единецкого района, Фештелица Штефан-Водского района, Готешты Кантемирского района, Оплачь Каушанского района, Улму, Бардар, Новые Русешты, Пухой и Вэсиень Яловенского района.
Инициировала кампанию «объединения с Румынией» в Молдавии унионистская гражданская платформа Acțiunea 2012. Организация планирует, что в год столетия объединения Румынии аналогичное решение примут в ста населенных пунктах.
Суть принятых деклараций — упразднение государства Молдова и ее включение в соседнее государство — Румынию.
Президент Молдавии Игорь Додон распорядился созвать Высший совет безопасности, чтобы обсудить принятую в молдавских селах декларацию об объединении с Румынией и поджог флага Молдавии на площади Великого национального собрания в Кишиневе 31 января.
Он также заявил, что идея объединения Молдавии и Румынии может привести к гражданской войне.
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