За год в Украину чаще всего приезжали граждане Молдовы

В 2017 году чаще всего в Украину приезжали граждане Молдовы, информирует Государственная пограничная служба Украины.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно рейтингу иностранных государств, граждане которых чаще всего пересекают госграницу Украины, Молдова занимает первое место с 4,5 млн фактов въезда граждан на территорию нашего государства.
Граждане Беларуси въезжали в Украину 2,7 млн раз, России — 1,5 млн.
На четвертом месте граждане Польши (1,1 млн), пятом — Венгрии (1,06 млн), шестом — Румынии (790 тыс.), седьмом — Словакии (366 тыс.). Турция занимает восьмое место с 304 тыс. фактов пересечения границы, Израиль — девятое −248 тыс.
Германия замыкает Топ-10 с 202 тыс. фактов посещения Украины.
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