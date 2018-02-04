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Правительство потратило в 2017 году более 4 млн грн на зарубежные поездки

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Правительство потратило в 2017 году более 4 млн грн на зарубежные поездки

Правительственные делегации потратили 4,162 млн грн за счет средств хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабинета Министров на зарубежные командировки в 2017 году, сообщают «Українські новини» со ссылкой на ответ секретариата Кабмина на соответствующий запрос.

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«В 2017 году общие расходы на зарубежные командировки правительственных делегаций за счет средств, предусмотренных хозяйственно-финансовым департаментом секретариата Кабинета Министров, составили 4 162 391,56 гривен», — говорится в нем.

При этом подчеркивается, что на обеспечение командировок по Украине правительственных делегаций бюджетные средства секретариата не использовались.

В прошлом году, по информации издания, правительственные делегации потратили 4,5 млн грн на зарубежные командировки. В частности, на заграничные поездки министра иностранных дел Павла Климкина ушло 1,6 млн грн, на командировки министра информационной политики Юрия Стеця — 17,9 тыс. грн, министра молодежи и спорта Игоря Жданова — 65,9 тыс. грн, министра образования и науки Лилии Гриневич — 140,7 тыс. грн, министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового — 24,9 тыс. грн, министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика — 76,1 тыс. грн, министра инфраструктуры Владимира Омеляна — 231,3 тыс. грн, министра обороны Степана Полторака — около 442 тыс. грн, министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша — 65,8 тыс. грн, министра социальной политики Андрея Ревы — 93,6 тыс. грн, министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака — 113,2 тыс. грн.

Кабмин, расходы, командировка
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