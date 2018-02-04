Мининфраструктуры профинансирует «европейскую» сертификацию Ужгородского аэродрома

Министерство инфраструктуры Украины согласовало выделение 58 тыс. 178 евро на проведение сертификации Государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины в аэродроме «Ужгород». Об этом сообщил председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль на своем официальном сайте.

«Сертификацию будет проводить Европейское агентство по безопасности полетов EASA, ее отсутствие — главная причина, по которой невозможно восстановить полноценную работу Международного аэропорта «Ужгород», — сказано в сообщении.

Ужгородский аэропорт — единственный в Украине, который для взлета и приземления самолетов использует воздушное пространство соседнего государства (Словакии), которая является членом Евросоюза и работает по требованиям EASA.

На сегодня аэропорт работает в ограниченном режиме без диспетчерского сопровождения. EASA категорически отказалась разрешить словацким провайдерам обслуживать Ужгородский аэропорт до сертификации «Украэроруха» или его подразделения, работающего в Ужгороде, на соответствие требованиям Евросоюза.