Siemens сократит выпуск газовых турбин в Европе

Немецкий концерн Siemens радикально сворачивает производство газовых турбин, объясняя это отсутствием перспектив строительства новых газовых электростанций в Европе. Об этом говорится в материале Deutsche Welle.

Отмечается, что ожидания немецкого концерна явно противоречат прогнозам и инвестиционным решениям российского «Газпрома», который строит новые газопроводы, объясняя вложения в них растущими потребностями европейской энергетики в природном газе.

Так, председатель правления Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) вкратце изложил позицию концерна 31 января 2018 года в Мюнхене на годовом собрании акционеров. По его словам, в ближайшие два-пять лет в одной только Германии придется сократить примерно 3 тысячи рабочих мест на производстве оборудования для электростанций, работающих на ископаемых энергоносителях, т.е. на нефти, угле и газе.

Как подчеркнул Кезер, это не чисто «сименсовская проблема», а результат структурных изменений в мировой электроэнергетике. Падение глобального спроса на оборудование для работающих на ископаемом сырье электростанций составило свыше 40 процентов, цены снизились более чем на 30 процентов. «Особенно в Германии: здесь практически больше нет спроса», — заявил глава Siemens.

Журналисты отмечают, что на крупнейшем для «Газпрома» экспортном рынке, немецком, строить новые крупные газовые электростанции, таким образом, никто особо не собирается. Напоминается, что сейчас «Газпром» строит газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток».