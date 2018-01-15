Финская компания отказалась поставлять оборудование в Крым из-за санкций

Финская компания Wärtsilä отказалась поставлять оборудование в оккупированный Крым из-за санкций Евросоюза, введенных против РФ, пишут российские СМИ.

Как сообщается, финские генераторы предназначались для аварийно-спасательного судна, которое строится по заказу Минтранса России на керченском судостроительном заводе «Залив».

По словам представителя Wärtsilä, который подтвердил отказ в поставке дизельных генераторов, причиной такого решения действительно стало опасение возможного применения Европейским Союзом санкций в отношении компании за эти поставки.

При этом Минтранс России пока никак не прокомментировал решение финского поставщика.

Напомним, 10 января, арбитражный суд Москвы отказал дочерней компании концерна Siemens в иске к структурам корпорации «Ростех» касательно признания недействительными договоров на поставку газовых турбин, которые впоследствии были перевезены в аннексированный Россией Крым.