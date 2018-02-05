Кабмин сменил главу набсовета ГИУ

Кабинет министров назначил главой наблюдательного совета Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) директора Департамента финансовой политики Министерства финансов Юрия Гелетея.

Об этом говорится в постановлении правительства № 39-р от 31 января.

«Ввести в состав наблюдательного совета Государственного ипотечного учреждения Юрия Гелетея — директора департамента финансовой политики Минфина как председателя наблюдательного совета, выведя из ее состава Василия Шкуракова», — сказано в документе.