В Раде зарегистрировали проект обращения к польским Сейму и Сенату

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления № 7551 «О обращение Верховной Рады Украины к Президенту, Сейма и Сената Республики Польша» в ответ на принятые польским парламентом изменения в закон об институте национальной памяти.

Инициаторами законодательной инициативы выступили народные депутаты Андрей Ильенко, Андрей Билецкий, Олег Петренко, Юрий Левченко, Михаил Головко и Олег Осуховский, а главным профильным комитетом — Комитет по иностранным делам.

Напомним, недавно Сенат Польши принял без поправок закон об институте национальной памяти Польши, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков.