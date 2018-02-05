В Полтавской области депутат горсовета организовал преступную группировку

В Полтавской области обезврежена преступная группировка, в состав которого входило четыре человека. Организатором его был депутат Миргородского городского совета Полтавской области, сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.
«Трех преступников удалось задержать. Им избрана мера пресечения — содержание под стражей. Одного из преступников в связи с сокрытием от органов досудебного расследования объявлено в розыск», — отметил Лысенко.
По его словам, в июле 2017 года на почве личных неприязненных отношений, возникших из-за разногласий в политических взглядах относительно социально-экономического развития города, участники организованной группы причинили телесные повреждения депутату Миргородского городского совета 7 созыва Олегу Супруненко. От полученных травм депутат скончался.
Прокуратурой пока завершено расследование завершено по факту умышленного телесного повреждения, повлекшего смерть, дело направлено в суд. Злоумышленникам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на десять лет.
Напомним, в сентябре 2017 полиция задержала 3 человек по делу о гибели депутата Миргородского горсовета Полтавской области Олега Супруненко.
Отмечалось, что по обвинению в убийстве депутата от ВО «Свобода» Олега Супруненко было также задержан депутат Миргородского городского совета от РПЛ Хачатура Хачатряна.
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