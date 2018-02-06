Экс-глава Николаевского облсовета погиб в ДТП

Во вторник, 6 февраля, в результате ДТП погиб депутат, бывший глава Николаевского облсовета Владимир Луста. Об этом в Facebook сообщил глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко.

Как сообщают «Новости N», авария произошла на трассе Николаев — Снигиревка, столкнулись автомобиль Toyota Land Cruiser 200 (в котором находились Луста с водителем) и зерновоз КамАЗ.

Toyota ехала по трассе со стороны Снигиревки, в направлении Николаева.

По предварительным данным, на участке дороги возле села Партизанское из-за сложных погодных условий автомобиль занесло, он выехал на встречную полосу движения, где «лоб в лоб» столкнулся с КамАЗом, который двигался на встречу.

От мощного бокового удара внедорожник и кабину КамАЗа смяло.

После столкновения Toyota загорелась, от нее вспыхнул и КамАЗ. Водителя и пассажира Toyota зажало в салоне искореженного автомобиля.

Местные жители помогли водителю КамАЗа выбраться из горящей кабины. Скорая доставила его в больницу. Состояние водителя оценивается как тяжелое, сейчас ему делают операцию.

Луста с водителем погибли на месте аварии.

Владимир Луста родился 8 января 1961 года в Снигиревке. В 1990 году стал заместителем председателя Снигиревского районного совета. В 2001-2005 годах — директор частного предприятия «Агроторговый дом Снигиревский». В 2005-2006 годах — председатель Снигиревской райгосадминистрации. С апреля 2006 года — председатель Снигиревского райсовета. В 2007 году назначен заместителем председателя Николаевской облгосадминистрации по социальным вопросам. С июля 2010 года — диpeктop Hикoлaeвcкoгo oблacтнoгo цeнтpa зaнятocти.

В апреле-декабре 2015 года был председателем Николаевского областного совета. В нынешнем созыве облсовета возглавлял фракцию «Нашего края». С сентября 2017 год — генеральный директор группы компаний ПАЕК.

Он постоянно жил в Снигиревке. Утром ехал на работу.