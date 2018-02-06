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Рада назначит главу Нацбанка в феврале, – Парубий
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Рада назначит главу Нацбанка в феврале, – Парубий

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Смолий оправдал политику Гонтаревой

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Смолий оправдал политику Гонтаревой

Исполняющий обязанности главы Нацбанка Яков Смолий оправдал политику Валерии Гонтаревой на посту главы НБУ. Об этом он сказал на заседании фракции Радикальной партии в парламенте.

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«Единолично никто не принимал решения о выведении банков с рынка. Все выведенные банки отправлялись в Фонд гарантирования либо из-за рисковой деятельности, либо из-за проблем с ликвидностью и капиталом. Все подобные решения принимались коллективно и для принятия всех решений были серьезные основания», — заявил Яков Смолий.

Напомним, вчера комитет Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности одобрил проекты постановлений об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы НБУ и назначении вместо нее Якова Смолия. В ближайшее время господин Смолий должен обсудить с фракциями парламента вопрос своего назначения.

Как сообщалось, в апреле 2017 года Валерия Гонтарева объявила, что с 11 мая уходит в отставку. Сначала она пребывала в оплачиваемом отпуске до 7 августа, но в конце лета ушла в отпуск за свой счет.

Яков Смолий, действующий первый заместитель главы НБУ, уже 8 месяцев исполняет обязанности главы НБУ. 18 января президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление на назначение главой НБУ Якова Смолия.

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Депутаты требовали немедленно уволить главу Валерию Гонтареву. Гонтарева уже подготовилась к увольнению.

банки, НБУ, Валерия Гонтарева, Яков Смолий
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