ЕС предоставит Украине более 17 млн евро на поддержку науки и инноваций

Европейский Союз решил предоставить 17,23 млн евро на поддержку науки и инноваций в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе представительства ЕС в Киеве.

«В рамках программы ЕС „Горизонт 2020“, 83 украинских организации получат 17,23 млн евро на воплощение своих проектов. Среди этих организаций — учреждения высшего образования, исследовательские учреждения и представители частного сектора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в подготовке 915 заявок на сумму 312,81 млн. евро взяли 505 организаций из Украины.

Отмечается, что таким образом, Украина занимает шестое место среди всех ассоциированных стран программы ЕС «Горизонт 2020», сразу после Сербии и Исландии, как по количеству участников, так и по сумме полученного финансирования.

По этим показателям Украина в три раза опережает Тунис, Боснию и Герцоговину и Молдавию.

В диппредставительстве подчеркивают, что потенциал Украины намного больше.

«Для его реализации она должна продолжить реформы по созданию более благоприятной среды для усиления сотрудничества украинских научных и производственных учреждений с их партнерами в ЕС, а также другими странами-участницами программы «Горизонт 2020», — убеждены в ЕС.

Напомним, Украина стала ассоциированным членом программы ЕС «Горизонт 2020» в марте 2015 года. С тех пор украинские организации получили возможность участвовать в программе на тех же условиях, что и страны-члены ЕС и другие ассоциированные члены.