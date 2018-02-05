Украина заплатит МВФ двумя платежами $460 млн

Украина проводит 5-6 февраля два платежа в пользу Международного валютного фонда на общую сумму $460 млн, сообщили в пресс-службе Национального банка Украины, пишет FinClub.

Сегодня, 5 февраля, в счет возврата основного долга было перечислено $375 млн, а завтра в МВФ направят платеж на оплату процентов $87 млн.

По данным НБУ, в этом году Национальный банк и правительство должны заплатить по госдолгу в иностранной валюте примерно $7,4 млрд, в том числе — по обязательствам перед МВФ.

Нацбанк ожидает привлечение от МВФ примерно $2 млрд. Сроки его неизвестны, но Украина уже 2 марта должна вернуть МВФ еще 114,3 млн SDR.