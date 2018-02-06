Парубий объявил о выходе из фракции БПП двух нардепов

Из парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» вышли народные депутаты Виктор Кривенко и Павел Кишкарь, заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

«Сообщаю... о выходе из фракции „Блок Петра Порошенко“ народных депутатов Украины Кривенко Виктора ... и Кишкаря Павла», — проинформировал спикер на утреннем пленарном заседании парламента во вторник.

Таким образом, в настоящее время фракция БПП насчитывает 136 народных депутатов.

Как сообщалось, 22 декабря 2017 года Кривенко и Кишкарь официально объявили о выходе из фракции БПП, мотивируя такое решение отсутствием прогресса в реализации ключевых позиций коалиционного соглашения и несогласием с принимаемыми фракцией решениями и законопроектами.

«Причины, которые заставили нас находиться во фракции, больше неактуальны. Пребывание во фракции никоим образом не приблизило увольнение (главы Нацбанка Валерии — ред.) Гонтаревой или снятия с должности российского гражданина (мэра Одессы Геннадия — ред.) Труханова. Мы не голосовали ни за пенсионную реформу, ни за кодексы, ни за „аудитора из сумки“ НАБУ, ни по декларации для активистов-антикоррупционеров. Притеснения НАБУ, давление на антикоррупционный комитет, Роттердам+ и куча другого против чего мы выступаем», — написал Кривенко в своей странице в соцсети Фейсбук.

По словам парламентария, они с Кишкарем отводят себе время до лета для истребования и воплощения ключевых позиций из коалиционного соглашения.