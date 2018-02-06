Минфин назвал самые прозрачные города

Победителями конкурса Е-data Рейтинг стали малые города Украины. Наиболее открытыми с точки зрения использования публичных средств перед своими гражданами являются: Нетешин (Хмельницкая обл.) с результатом 93,7%, на втором месте — Сколе (Львовская обл.) — 90,4%, на третьем — Залещики (Тернопольская обл.) — 90, 1%.

В конкурсе приняли участие 447 городов. Е-data Рейтинг проводился по трем ключевым показателям: уровень регистрации, прирост внесенных документов, наполнение кабинетов.

«Конкурс Е-data Рейтинг стал большим мотиватором для бюджетных учреждений регистрироваться и вносить информацию на портал, чем любые другие административные шаги. Малые города более активно отчитываются на портале e-data и выполняют закон „Об открытости использования публичных средств“. Тем самым они показывают свою эффективность, обеспечивают прозрачность в государственных финансах, и беспрецедентную ранее возможность доступа к данным для рядового пользователя», — отметила первый замминистра финансов Оксана Маркарова.

Ярким примером организаторы называют Никополь (Днепропетровская обл.) В начале реализации проекта Никополь находился в конце рейтинговой таблицы — 390 место, а по состоянию на 01.01.18 их позиция — 31 место в таблице (82,6%).

«Методология, по которой исчисляется рейтинг, позволяет небольшим городам на равных соперничать с мегаполисами, на стороне которых высокоскоростной интернет, большой админресурс и т. д., — говорит Александр Щелоков, руководитель проекта Е-data и основатель ресурса 007.org.ua. — Мы видим, что руководство многих таких городов очень ответственно и вдохновенно относится к конкурсу. Поэтому они в лидерах».