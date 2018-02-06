Рынок электромобилей вырос на 19%

В Украине по итогам января 2018 года зарегистрировали 188 электромобилей, что на 19% больше в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщили в пресс-службе ассоциации Укравтопром.
Отмечается, что подержанные автомобили составили 86% от количества зарегистрированных.
Так, более половины электромобилей в январе было зарегистрировано в Киеве (46 шт), Одесской (32 шт) и Харьковской (20 шт) областях.
Отмечается, что наиболее популярным электромобилем в Украине остается Nissan Leaf. В январе владельцами этой модели стали 124 человек. Однако январский показатель Nissan Leaf в сравнении с 2017 годом упал на 14%.
Второе место занимает электромобиль BMW i3. В активе у этой модели 19 первичных регистраций за месяц, что в пять раз больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Популярностью также пользовалась марка Tesla Model S, которую выбрали 10 автомобилистов против 2 в 2017 году.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.734,68 -0.2763
|2.769,56 -0.2495
|100 евро
|3.386,40 -0.466
|3.450,69 -0.3945
|10 рублей
|4,47 -0.008
|4,95 -0.0072
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|Золото
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