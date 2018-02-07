Кабмин обновил список прифронтовых и оккупированных населенных пунктов

Кабинет министров внес изменения в список населенных пунктов, на территории каких органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и населенных пунктов, которые расположены на линии столкновения.
Соответствующее распоряжение правительство приняло в среду.
В перечень неподконтрольных власти включены следующие населенные пункты: Доломитное, Травневое, Лозовое, Новониколаевка, Пикузы, Васильевка (все — Донецкая область) и Золотое (кроме Золотого-1, Золотого-2, Золотого-3, Золотого-4) Луганской области.
В свою очередь, в перечень находящихся на линии столкновения населенных пунктов внесены еще 29: Воздвиженка, Зайцево, Зеленополье, Кодема, Николаевка, Николаевка Вторая, Новолуганское, Семигорье, Богдановка, Викторовка, Новогнатовка, Николаевка, Сладкое, Водяное, Галициновка, Карловка, Новомихайловка, Победа, Водяное, Веселое, Каменка, Красногоровка, Невельское, Новоселовка Вторая, Первомайское, Троицкое, Северное, Нетайлово, Новокалиново (все — Донецкая область).
Из этого перечня исключены Виноградное, Пионерское, Приморское (все — Донецкая область).
Напомним, что эти перечни были утверждены в ноябре 2014 года, после чего в него несколько раз вносились изменения.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.703,98 -0.2766
|2.742,46 -0.2418
|100 евро
|3.338,15 -0.4192
|3.404,23 -0.4204
|10 рублей
|4,43 -0.004
|4,90 -0.0045
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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