«Нафтогаз» планирует имплементировать решение арбитража с «Газпромом» до марта

НАК «Нафтогаз Украины» планирует на протяжении февраля имплементировать решение Стокгольмского арбитража по контракту на куплю-продажу газа с российским «Газпромом», сообщил глава компании Андрей Коболев журналистам в среду.

«Мы провели несколько раундов переговоров, у нас есть документ, который, по нашим оценкам, очень близок к тому, что будет подписано, и мы надеемся на протяжении этого месяца имплементировать решение (арбитража — ред.) в части контракта купли-продажи», — сказал он.

По словам Коболева, подписание подобного документа позволит компании реализовать планы по возобновлению импорта газа по контракту с «Газпромом» уже с марта.