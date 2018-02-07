Европарламент после Brexit сократится на 46 депутатов

Европарламент одобрил свою конфигурацию после выхода Великобритании из ЕС. Соответствующую резолюцию депутаты проголосовали на пленарном заседании в среду, сообщает Укринформ.
По достигнутым договоренностям, состав Европарламента после Brexit с приобретением нового законодательного мандата на период 2019-2024 годов будет сокращен на 46 мест и включает 705 депутатов (сейчас 751).
Кроме этого, большинство депутатов ЕП не поддержали инициативу по вводу, начиная с выборов 2019 года, общеевропейских избирательных округов и транснациональных партийных списков для голосования.
Также Европарламент одобрил принцип так называемого главного кандидата на пост президента Еврокомиссии. Согласно ему, главой этой руководящей институции может быть избран один из выдвинутых политическими группами ЕП кандидатов.
Следует отметить, что принцип «главного кандидата» формально не закреплен в Соглашении о ЕС. Следовательно, кандидата на пост президента Еврокомиссии выдвигает Европейский совет с учетом результатов общеевропейских выборов в Европарламент. В настоящее время депутаты предлагают Европейскому совету выдвигать на должность президента Еврокомиссии только «главного кандидата» среди выдвинутых политическими силами, которые прошли после выборов в новый состав законодательного органа ЕС.
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