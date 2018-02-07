За год полиция Луганской области зафиксировала более 3 тыс. обстрелов боевиками населенных пунктов

Боевики незаконных вооруженных формирований в минувшем году 3047 раз обстреливали населенные пункты в Луганской области. Об этом 112.ua сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции. При этом в результате обстрелов в 2017 году погибли 5 мирных жителей, еще 14 были ранены.
В областном главке отметили, что по фактам обстрелов было открыто 321 уголовное производство по статье «теракт».
Кроме того, в суды региона были направлены 40 уголовных дел по статьям о создании не предусмотренных законом военизированных (вооруженных) формирований, в 7 случаях досудебное расследование проводилось по заочной процедуре.
Что касается преступлений, совершенных на оккупированной боевиками части области, то по ним были зарегистрированы 227 уголовных производств. В полиции сообщили, что непосредственно к украинским правоохранителям в минувшем году поступили 84 заявления от жителей ОРЛО.
Ранее руководитель полиции Донецкой области Николай Семенишин сообщил, что за последние два года в регионе в результате боевых действий погибли 49 мирных жителей, 214 были ранены. Основные удары на себя приняли города Авдеевка, Марьинка и Красногоровка, а также прилегающий к оккупированной Горловке поселок Зайцево.
Напомним, в середине декабря 2017 года ООН сообщала, что с начала военных действий на востоке Украины погибли минимум 2 тыс. 523 гражданских. Согласно информации, среди погибших 1399 мужчин, 837 женщин, 91 мальчик, 47 девочек, а также 149 человек, пол которых установить не удалось. В том числе, были учтены 298 гражданских лиц, которые погибли в результате падения MH17 летом 2014 года.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.703,98 -0.2766
|2.742,46 -0.2418
|100 евро
|3.338,15 -0.4192
|3.404,23 -0.4204
|10 рублей
|4,43 -0.004
|4,90 -0.0045
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016