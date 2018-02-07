За год полиция Луганской области зафиксировала более 3 тыс. обстрелов боевиками населенных пунктов

Боевики незаконных вооруженных формирований в минувшем году 3047 раз обстреливали населенные пункты в Луганской области. Об этом 112.ua сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции. При этом в результате обстрелов в 2017 году погибли 5 мирных жителей, еще 14 были ранены.

В областном главке отметили, что по фактам обстрелов было открыто 321 уголовное производство по статье «теракт».

Кроме того, в суды региона были направлены 40 уголовных дел по статьям о создании не предусмотренных законом военизированных (вооруженных) формирований, в 7 случаях досудебное расследование проводилось по заочной процедуре.

Что касается преступлений, совершенных на оккупированной боевиками части области, то по ним были зарегистрированы 227 уголовных производств. В полиции сообщили, что непосредственно к украинским правоохранителям в минувшем году поступили 84 заявления от жителей ОРЛО.

Ранее руководитель полиции Донецкой области Николай Семенишин сообщил, что за последние два года в регионе в результате боевых действий погибли 49 мирных жителей, 214 были ранены. Основные удары на себя приняли города Авдеевка, Марьинка и Красногоровка, а также прилегающий к оккупированной Горловке поселок Зайцево.

Напомним, в середине декабря 2017 года ООН сообщала, что с начала военных действий на востоке Украины погибли минимум 2 тыс. 523 гражданских. Согласно информации, среди погибших 1399 мужчин, 837 женщин, 91 мальчик, 47 девочек, а также 149 человек, пол которых установить не удалось. В том числе, были учтены 298 гражданских лиц, которые погибли в результате падения MH17 летом 2014 года.