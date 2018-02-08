Встреча в нормандском формате пройдет в Мюнхене

Представители Украины, Франции, Германии и России (так называемая нормандская четверка) проведут встречу на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, чтобы обсудить конфликт в Донбассе. Об этом заявил председатель конференции Вольфганг Ишингер, сообщает Reuters в четверг, 8 февраля.

По его словам, высокопоставленные лица этих четырех стран примут участие в конференции по вопросам безопасности, включая президента Украины Петра Порошенко и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Германию и Францию будут представлять министры иностранных дел — Зигмар Габриэль и Жан-Ив Ле Дриан.

По словам Ишингера, вопрос об организации встречи прорабатывают дипломаты стран.

Отметим, Мюнхенская международная конференция по безопасности запланирована на 16-18 февраля 2018 года.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что встреча глав МИД в нормандском формате запланирована на 16 февраля, «если, конечно, Россия на нее согласится».