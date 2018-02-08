В Госстате рассказали о рационе украинцев

Украинцы за девять месяцев 2017 года купили в отечественных торговых сетях 1,4 млн тонн мяса птицы, 889 тыс. тонн колбас и копченого мяса, а также 425 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Об этом в четверг, 8 февраля, пишут РИА Новости со ссылкой на данные Госстата.

Отмечается, что основу рациона украинского потребителя составляет куриное мясо.

По данным службы, за девять месяцев 2017 года украинцы купили в отечественных торговых сетях 1,4 млн тонн мяса птицы, 889 тыс. тонн колбас и копченого мяса, а также 425 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. В итоге за этот период украинцы съели на 63% больше мяса птицы, чем колбас.

Рыбу и морепродукты в Украине покупают в 3 раза реже, чем мясо курицы. А разница между потреблением круп и мяса птицы в Украине составляет всего 0,4%.

Специалисты Института аграрной экономики прогнозируют, что и в 2018 году курятина будет оставаться мясным продуктом № 1 в Украине. Повышенный спрос они объясняют ценовой доступностью.