Экс-генпрокурор Виталий Ярема вступил в БПП

Бывший генеральный прокурор Украины Виталий Ярема вступил в политическую партию «Блок Петра Порошенко «Солидарность».

Об этом говорится на сайте партии.

Сразу после этого он стал заместителем киевской областной территориальной организации по политическо-правовой работе. В среду, 7 февраля киевская облорганизация партии провела конференции, на которой обновили руководящий состав.

«Участники конференции приняли в ряды партии Виталия Ярему и избрали его заместителем председателя Киевской территориальной организации партии», — говорится в сообщении.

Возглавляет областную партийную ячейку депутат Игорь Кононенко.

Отметим, что Виталий Ярема находился на должности главы Генпрокуратуры с 19 июня 2014 года по 10 февраля 2015 года.