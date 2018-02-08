Аэропорт Борисполь поставил новый рекорд пассажиропотока

По итогам 2017 года аэропорт Борисполь обслужил 10,6 млн пассажиров, что на 22,1% больше в сравнении с 2016 годом.

Об этом свидетельствуют данные Европейского отделения Международной ассоциации аэропортов (ACI Europe), сообщили в пресс-службе аэропорта.

Благодаря такой динамике, аэропорт был признан одним из самых быстрорастущих аэропортов Европы в категории от 5 до 10 млн пассажиров.

Так, аэропорт Борисполь занял третье место в рейтинге, след за аэропортами Кефлавик (+28,3%) и Неаполь (+26,6%).

Отмечается, что пассажиропоток аэропорта Борисполь в сравнении с показателем 2015 года увеличился на 43,2%.

Напомним, что по итогам 2016 года пассажиропоток аэропорта Борисполь достиг 8,7 млн человек.