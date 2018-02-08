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НБУ затребовал выписки со счетов сотрудников «1+1» и «Квартала 95»

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НБУ затребовал выписки со счетов сотрудников «1+1» и «Квартала 95»

Департамент выездных проверок банков Национального банка запросил у Приватбанка выписки со счетов, открытых как в головном офисе, так и в кипрском филиале, на имена топ-менеджеров, журналистов и ведущих «1+1 медиа», а также сотрудников «Квартала 95».

Соответствующий документ обнародовала пресс-служба медиахолдинга.

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Среди тех, кто интересует НБУ, есть Александра Ткаченко, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Алла Мазур, Наталья Мосейчук, Лидия Таран, Соломия Витвицкая, Маричка Падалко, Иванна Найда и другие.

Во время инспекционной проверки «Приватбанка» Национальный банк выявил ряд транзакций с признаками правонарушений, говорится в комментарии на сайте НБУ.

Отмечается, что Нацбанк сделал более 70 запросов по таким операциям по счетам более 200 юридических лиц, а также лиц, связанных или могут быть связаны с ними.

«По нашему мнению, появление в публичной плоскости лишь одного из запросов с акцентом исключительно на представителях медиа-сообщества, может свидетельствовать о попытках манипуляции общественным мнением с целью давления на Национальный банк и влияния на ход расследования мошеннических действий в ПАО КБ „Приватбанк“ к национализации. В случае подтверждения операций подозрительного характера, Нацбанк проинформирует правоохранительные органы и Госслужбу финансового мониторинга», — заявили в НБУ.

Отмечается также, что согласно закону «О банках и банковской деятельности», сведения о банковских счетах клиентов являются банковской тайной. «Подчеркиваем недопустимости раскрытия такой информации и ответственности виновных лиц за такие действия», — отмечается в сообщении.

«Напомним, что, согласно законодательству, уполномоченные Нацбанком лица имеют право получать от банка информацию, документы и их копии, письменные объяснения по вопросам деятельности банка, а также изымать копии документов, свидетельствующих о нарушении законодательства Украины, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка Украины», — добавили в НБУ.

НБУ, счета, Квартал 95
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