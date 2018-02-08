НБУ затребовал выписки со счетов сотрудников «1+1» и «Квартала 95»

Департамент выездных проверок банков Национального банка запросил у Приватбанка выписки со счетов, открытых как в головном офисе, так и в кипрском филиале, на имена топ-менеджеров, журналистов и ведущих «1+1 медиа», а также сотрудников «Квартала 95».
Соответствующий документ обнародовала пресс-служба медиахолдинга.
Среди тех, кто интересует НБУ, есть Александра Ткаченко, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Алла Мазур, Наталья Мосейчук, Лидия Таран, Соломия Витвицкая, Маричка Падалко, Иванна Найда и другие.
Во время инспекционной проверки «Приватбанка» Национальный банк выявил ряд транзакций с признаками правонарушений, говорится в комментарии на сайте НБУ.
Отмечается, что Нацбанк сделал более 70 запросов по таким операциям по счетам более 200 юридических лиц, а также лиц, связанных или могут быть связаны с ними.
«По нашему мнению, появление в публичной плоскости лишь одного из запросов с акцентом исключительно на представителях медиа-сообщества, может свидетельствовать о попытках манипуляции общественным мнением с целью давления на Национальный банк и влияния на ход расследования мошеннических действий в ПАО КБ „Приватбанк“ к национализации. В случае подтверждения операций подозрительного характера, Нацбанк проинформирует правоохранительные органы и Госслужбу финансового мониторинга», — заявили в НБУ.
Отмечается также, что согласно закону «О банках и банковской деятельности», сведения о банковских счетах клиентов являются банковской тайной. «Подчеркиваем недопустимости раскрытия такой информации и ответственности виновных лиц за такие действия», — отмечается в сообщении.
«Напомним, что, согласно законодательству, уполномоченные Нацбанком лица имеют право получать от банка информацию, документы и их копии, письменные объяснения по вопросам деятельности банка, а также изымать копии документов, свидетельствующих о нарушении законодательства Украины, в том числе нормативно-правовых актов Национального банка Украины», — добавили в НБУ.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.707,79 0.0188
|2.745,59 0.0046
|100 евро
|3.318,24 -0.2112
|3.388,09 -0.1788
|10 рублей
|4,40 -0.0026
|4,88 -0.0025
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016