«Газпром» будет строить «Турецкий поток» за свои деньги

Оценочная стоимость строительства газопровода «Турецкий поток» выросла с $6 млрд до $7 млрд и, скорее всего, он будет построен за собственные средства компании. Об этом сообщил заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов на Дне инвестора компании в Лондоне.

«Предварительно мы говорили, что стоимость может составить $6 млрд, но сейчас мы оцениваем в порядка $7 млрд. Также мы не исключаем возможности привлечения проектного финансирования, но исходя из существующей реальности, скорее всего, „Турецкий поток“ будет изначально профинансирован из бюджета „Газпрома“ и в дальнейшем рефинансирован в виде выпуска проектных облигаций, как это произошло с „Северным потоком“. Выпуск был успешно осуществлен в декабре», — сказал Круглов.

«Газпром» получил разрешение от турецких властей на строительство второй нитки морского участка газопровода до побережья Турции в январе 2017 года. В 2018 году компания планирует вложить в проект 182,4 млрд рублей, в 2017 году вложила почти 93 млрд рублей.

Когда «Газпром» планировал строить четыре нитки «Турецкого потока», стоимость проекта оценивалась в 11,4 млрд евро. Сейчас планируется всего две ветки — одна для поставок российского газа в Турцию, вторая — на Балканы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд куб. м газа в год.

В соответствии с графиком, первые поставки газа планируются на конец 2019 года. Строительством морского участка газопровода занимается компания South Stream Transport B.V. (100%-ное дочернее общество «Газпрома»).

Украина отрицательно оценивает строительство «Турецкого потока» для перспектив транзита газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС). В частности, глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что из-за строительства газопровода «наша южная ветка ГТС уже мертва». Южный коридор украинской ГТС используется для поставок газа на Балканы и в Турцию.