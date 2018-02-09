Киевгорсовет поддержал петицию о сносе «часовни» УПЦ МП

Депутаты Киевского городского совета в ходе заседания постоянной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования поддержали петицию № 6972 с просьбой снести так называемую часовню УПЦ Московского патриархата возле фундамента Десятинной церкви в Киеве как «незаконную». Об этом сообщает «Радио Свобода».

Депутаты решили рекомендовать киевскому городскому главе Виталию Кличко поддержать петицию и поручить Киевской городской госадминистрации принять все предусмотренные действующим законодательством меры, направленные на устранение правонарушений в кратчайшие сроки.

Сообщается, что петицию № 6972 поддержали все восемнадцать присутствующих депутатов, данная петиция о сносе незаконной часовни собрала более одиннадцати тысяч подписей.

Как известно, «часовня» расположена на территории Национального музея истории Украины в центре Киева. Директор Национального музея истории Украины Татьяна Сосновская сообщила, что иск в суд против религиозной организации, которая занимается незаконной застройкой, будет подавать сам музей.