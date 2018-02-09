Реализация минских соглашений зашла в тупик, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что реализация минских соглашений зашла в тупик. Об этом он сказал в ходе телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщается на сайте Елисейского дворца.

«В связи с российско-украинским кризисом президент Республики отметил, что реализация минских соглашений зашла в тупик, и подчеркнул необходимость принятия конкретных мер по разрешению ситуации и облегчению страданий народа, консолидации прекращения огня и немедленного осуществления гуманитарных мер, предложенных Францией и Германией», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявлял, что Франция призывает Российскую Федерацию выполнять минские соглашения. Как сообщали в МИД Франции, Франция поддерживает суверенитет Украины в пределах международно признанных границ и не признает незаконную аннексию Крыма. Франция, которая вместе с Германией играет посредническую роль, призывает Россию выполнить минские соглашения, особенно в сфере безопасности.



