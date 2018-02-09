Украина и Венгрия договорились о сотрудничестве в сфере энергетики

НЭК «Укрэнерго» и венгерский оператор системы передачи MAVIR подписали меморандум о модернизации межгосударственной воздушной линии 750 кВ Западноукраинская — Альбертирша. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

До 1 апреля 2018 года будет разработан и утвержден общий план действий для реализации проекта. Он также будет определять технические решения для реконструкции.

Компания MAVIR для надежного энергоснабжения региона Кишварда намерена до конца 2019 года построить новую подстанцию 750/400 кВ Саболчбака (Бака), на которую будет заведена межгосударственная воздушная линия 750 кВ Западноукраинская — Альбертирша.

Для этого «Укрэнерго» проведет дополнительную транспозицию (изменение взаиморасположения проводов отдельных фаз линии для минимизации отклонений напряжения по фазам ВЛ 750 кВ от номинальной) проводов, а также организует оптико-волоконный канал связи на смежных воздушных линиях 220-400 кВ, идущих в Венгрию. Осуществить переконфигурацию линии запланировано до конца 2019 г.

Как считают в компании, модернизация межгосударственной линии кВ Западноукраинская — Альбертирша — это усиление надежности существующих связей между энергосистемой Украины и континентальной Европы, что крайне важно при будущей синхронной работе энергосистемы Украины с ENTSO-E«.

«Это одна из самых мощных межгосударственных линий электропередачи, пропускная способность которой ограничивается сегодня только генерирующей способностью „Бурштынского острова“. При параллельной работе с ENTSO-E обмен электроэнергией значительно возрастет и будет зависеть только от излишков электроэнергии, которые будут в ОЭС Украины. Линия 750 кВ Западноукраинская — Альбертирша — станет мощной технологической артерией для межгосударственных перетоков и торговли электроэнергией со странами ЕС», — заявил замдиректора — операционный директор Укрэнерго Алексей Брехт.

Как известно, Венгрия сейчас является одним из ключевых импортеров украинской электроэнергии с ежегодным средним объемом около 3 млрд кВт*ч.