Годовая инфляция ускорилась до 14,1%

Инфляция на потребительском рынке в январе 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 1,5%, по сравнению с январем 2017 года — на 14,1%.
Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики.
Сильнее всего в прошлом месяце подорожали овощи (10,8% по сравнению с декабрем) и фрукты (7,6%). Также сильно выросли тарифы на содержание домов и придомовых территорий (6,0%), а также цены на топливо и масла (4,4%). Услуги почты подорожали на 25%, местная телефонная связь — на 8,3%.
Напомним, что в 2017 году инфляция в Украине составила 13,7%, что существенно превысило цель Национального банка 8%±2 п.п., установленную Основными принципами денежно-кредитной политики на 2017 год. В связи с этим регулятор принял решение повысить учетную ставку с 14,5% до 16%.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.703,74 -0.0418
|2.740,62 -0.0545
|100 евро
|3.313,59 -0.0515
|3.378,70 -0.0982
|10 рублей
|4,36 -0.0044
|4,84 -0.0037
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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