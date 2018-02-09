Кабмин выбрал советника для подготовки приватизации Центрэнерго

Правительственный комитет по экономике утвердил польский филиал компании Ernst & Young советником для подготовки к приватизации ПАО Центрэнерго. Об этом в Facebook написал руководитель Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров.

«Утверждение советника — это старт в процессе подготовки предприятия к продаже. Ernst & Young имеет не более чем четыре месяца для проведения всех необходимых аудитов, приведения документооборота к международному образцу и поиска инвесторов. Однако убежден, что нам удастся выполнить весь необходимый перечень мероприятий значительно быстрее», — завил Трубаров.

Он напомнил, что к продаже предлагается 78,2% акций Центрэнерго.

В состав ПАО Центрэнерго входят три тепловые электростанции — Углегорская, Змиевская и Трипольская. Суммарная проектная мощность станций — 7690 МВт, что составляет около 14% от общей мощности электростанций Украины. В общем объеме производства электроэнергии Украины доля произведенной Центрэнерго электроэнергии составляет около 8%.

Ранее сообщалось, что в приватизации Центрэнерго намерен участвовать бизнесмен Виталий Кропачев, которого называют другом соратника президента, первого заместителя главы франкции БПП в парламенте Игоря Кононенко.