ПриватБанк передадут в частный сектор в течение 5 лет, - Минфин

В ближайшие две недели правительство утвердит стратегию, которая предусматривает полный выход государства из капитала ПриватБанка. Банк планируют передать полностью в частном секторе в течение 5 лет. Об этом заявил во время брифинга министр финансов Украины Александр Данилюк, передает УНН.

«Государство владеет 55% банковского сектора. Это вынужденная ситуация, в которой мы оказались, чтобы спасти ПриватБанк. Сейчас наша задача снизить долю государства в банковском секторе. В течение следующих двух недель мы утвердим на Кабмине стратегию, которая предусматривает, выход полностью государства из капитала ПриватБанка. Мы планируем передать банк полностью в частном секторе в течение 5 лет», — сообщил Данилюк.

Как добавил министр, какова будет цена банка на момент выхода из него государства сказать трудно. Она будет зависеть от эффективности менеджерской команды и качества регулирования всего банковского сектора, а также от рыночных условий.