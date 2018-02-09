ПриватБанк передадут в частный сектор в течение 5 лет, - Минфин

В ближайшие две недели правительство утвердит стратегию, которая предусматривает полный выход государства из капитала ПриватБанка. Банк планируют передать полностью в частном секторе в течение 5 лет. Об этом заявил во время брифинга министр финансов Украины Александр Данилюк, передает УНН.
«Государство владеет 55% банковского сектора. Это вынужденная ситуация, в которой мы оказались, чтобы спасти ПриватБанк. Сейчас наша задача снизить долю государства в банковском секторе. В течение следующих двух недель мы утвердим на Кабмине стратегию, которая предусматривает, выход полностью государства из капитала ПриватБанка. Мы планируем передать банк полностью в частном секторе в течение 5 лет», — сообщил Данилюк.
Как добавил министр, какова будет цена банка на момент выхода из него государства сказать трудно. Она будет зависеть от эффективности менеджерской команды и качества регулирования всего банковского сектора, а также от рыночных условий.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.703,74 -0.0418
|2.740,62 -0.0545
|100 евро
|3.313,59 -0.0515
|3.378,70 -0.0982
|10 рублей
|4,36 -0.0044
|4,84 -0.0037
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
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|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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