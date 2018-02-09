«Газпром» не видит альтернативы российскому газу в Европе

Европа столкнется с дефицитом газа и скачком цен на топливо в следующем десятилетии, если в скором времени не примет решение увеличить импорт российского газа, так как объем поставок топлива из США и Катара не сможет удовлетворить спрос. Об этом заместитель главы правления «Газпрома» Александр Медведев заявил в интервью Reuters.

Замглавы российского монополиста подчеркнул, что Евросоюзу необходимо определиться с источником поставок газа уже сейчас, чтобы удовлетворить растущий спрос при снижающейся добыче.

Топ-менеджер добавил добавил, что рыночная доля российской компании на рынке ЕС может со временем подняться до 40% по мере роста спроса в Европе и снижения производства в Великобритании и Нидерландах, а также сокращения добычи в Норвегии после 2025 года.

При этом представитель «Газпрома» отметил, что объем поставок газа из США останется незначительным, стоимость перевозки будет высокая и, в основном, поставки будут направлены в Азию.

«Многие серьезные аналитики могут смоделировать ситуацию когда Европа столкнется с дефицитом газа и что еще хуже — с резким скачком цен... Что касается призывов сократить зависимость от России, то тогда мы должны говорить, что слишком зависим от денежных источников из одного континента. От доллара или евро. На самом деле это просто означает, что мы взаимозависимы», — сказал Медведев.

При этом топ-менеджер заверил, что «Газпром» сможет удовлетворить спрос как Европы, так и Азии, несмотря на начало крупномасштабных поставок газа в Китай в следующем году.

«Мы поставим Европе газа столько сколько потребуется, несмотря на то что у нас новый китайский рынок появляется. Но решать это надо сейчас. Даже если брать самые консервативные прогнозы по импорту газа Европы, то „Северного потока-2“ и „Турецкого потока“ не хватит. Надо уже сейчас думать как закрывать этот дополнительные спрос после 2025 года. Но к сожалению энергодиалог Россия-ЕС не ведется», — сказал Медведев.

«И СПГ не закроет этот разрыв», — заявил замглавы «Газпрома», добавив, что объем поставок из США останется на среднем уровне, в то время как Катар будет направлять большие объемы сырья на перспективные азиатские рынки.