НАБУ пытается разорвать соглашение портовиков на 700 млн грн

Национальное антикоррупционное бюро обратилось с судебным иском к Администрации морских портов и ООО «Техморгидрострой Николаев» с целью признать недействительным тендерный договор между последними на сумму 712,1 миллиона гривен.

Об этом говорится в постановлении столичного хозяйственного суда от января этого года, которую проанализировал проект «Марлин».

Данный договор на техническое обслуживание акваторий Бердянского, Мариупольского и других морских портов Администрация заключила с ООО «Техморгидрострой Николаев» 11 марта 2016 по результатам открытых торгов. Единственным конкурентом на торгах выступило Измаильское предприятие «Инфлот-Данубиус Эйдженси», которое предложило более высокую цену.

Юристы НАБУ отмечают, что во время торгов произошли нарушения профильного закона о закупках, а потому такой договор противоречит интересам государства.

В параллельной уголовному делу досудебным расследованием установлено, что чиновники Администрации морпортов и представители ООО «Техморгидрострой Николаев» перед тендером вступили в сговор. С целью недопущения отмены торгов в связи с подачей предложений менее двух участников, были привлечены частное предприятие «Инфлот-Данубиус Эйдженси». При этом предприятие не могло принимать участие в указанных торгах в связи с отсутствием необходимого оборудования для выполнения работ.

Аналитиками НАБУ также установлено, что размещения заказа ООО «Техморгидрострой Николаев» и ООО «Инфлот-Данубиус Эйдженси» не соответствуют квалификационным критериям документации конкурсных торгов, что подтверждено специалистами Госаудитслужбы. Торги проведены с нарушением законодательства, в связи с чем их нужно было отменять.

Напомним, в конце января этого года Соломенский райсуд Киева решил арестовать экс-главу Администрации морпортов с альтернативой внесения 12 млн гривен залога. Директору ООО «Техморгидрострой Николаев» назначено содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 1,99 млн гривен.