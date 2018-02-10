Глава СБУ Грицак в январе заработал 45 тыс. грн

Заработная плата председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака за январь составила 45 364 гривны.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

При этом размер оклада Грицака не указывается.

Зарплата указана с учетом надбавок и премий.