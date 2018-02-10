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Украинская миротворческая миссия возвращается из Либерии после 14 лет службы

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Украинская миротворческая миссия возвращается из Либерии после 14 лет службы

На следующей неделе последние 25 военнослужащих украинской миротворческой миссии в Либерии вернутся домой после 14 лет службы в этой африканской стране.

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Об этом со ссылкой на представительство Украины при ООН сообщает ВВС.

В частности, указано, что 10 февраля 2018 года 80 украинских военных уже вернулись в Украину. По данным Минобороны, после завершения торжеств военнослужащие отправились к месту проведения карантинных мероприятий — обязательной процедуры после возвращения с африканского континента. Весь личный состав в течение недели пройдет медицинское обследование и уже после этого вернется к своим семьям.

Также ожидается возвращение в Украину трех украинских вертолетов Ми-8, которые до недавнего времени были в составе миссии.

Предполагается, что к апрелю этого года из Либерии выведут все воинские и полицейские подразделения, которые работали под эгидой ООН. Украинцы принимали участие в миротворческой миссии в Либерии 14 лет. 56 отдельный вертолетный отряд Миссии ООН выполнял задачи в Либерии с января 2004 года.

Отмечается, что украинские авиаторы обеспечивали сопровождение наземных колонн, патрулировали воздушные границы, занимались медицинской эвакуацией и поисково-спасательными операциями.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, в течение работы миссии украинские пилоты участвовали и в боевых действиях. В частности, в 2010 году по приказу командующего сил ООН в соседнем Кот-д’Ивуаре украинские Ми-24 уничтожили склады с системами залпового огня. Также украинские военные уничтожали тяжелое вооружение и огневые позиции местных повстанцев.

«Всего в 2004 году Украина направила в Либерию 14 вертолетов — шести Ми-24 и восем Ми-8. Численность военнослужащих составляла свыше 300 человек», — говорится в сообщении.

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Однако в последние годы Украина постепенно уменьшала свое присутствие в миротворческой миссии в Либерии. До последнего времени в составе миссии находились 105 военных и три вертолета Ми-8. За время работы миссии состоялось 23 ротации, а службу прошли 5,5 тысяч военных, пять из них погибли.

ООН, Украина, Либерия, военнослужащие, миротворцы, Миссия ООН
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