Украинская миротворческая миссия возвращается из Либерии после 14 лет службы

На следующей неделе последние 25 военнослужащих украинской миротворческой миссии в Либерии вернутся домой после 14 лет службы в этой африканской стране.
Об этом со ссылкой на представительство Украины при ООН сообщает ВВС.
В частности, указано, что 10 февраля 2018 года 80 украинских военных уже вернулись в Украину. По данным Минобороны, после завершения торжеств военнослужащие отправились к месту проведения карантинных мероприятий — обязательной процедуры после возвращения с африканского континента. Весь личный состав в течение недели пройдет медицинское обследование и уже после этого вернется к своим семьям.
Также ожидается возвращение в Украину трех украинских вертолетов Ми-8, которые до недавнего времени были в составе миссии.
Предполагается, что к апрелю этого года из Либерии выведут все воинские и полицейские подразделения, которые работали под эгидой ООН. Украинцы принимали участие в миротворческой миссии в Либерии 14 лет. 56 отдельный вертолетный отряд Миссии ООН выполнял задачи в Либерии с января 2004 года.
Отмечается, что украинские авиаторы обеспечивали сопровождение наземных колонн, патрулировали воздушные границы, занимались медицинской эвакуацией и поисково-спасательными операциями.
Как сообщили в Генштабе ВСУ, в течение работы миссии украинские пилоты участвовали и в боевых действиях. В частности, в 2010 году по приказу командующего сил ООН в соседнем Кот-д’Ивуаре украинские Ми-24 уничтожили склады с системами залпового огня. Также украинские военные уничтожали тяжелое вооружение и огневые позиции местных повстанцев.
«Всего в 2004 году Украина направила в Либерию 14 вертолетов — шести Ми-24 и восем Ми-8. Численность военнослужащих составляла свыше 300 человек», — говорится в сообщении.
Однако в последние годы Украина постепенно уменьшала свое присутствие в миротворческой миссии в Либерии. До последнего времени в составе миссии находились 105 военных и три вертолета Ми-8. За время работы миссии состоялось 23 ротации, а службу прошли 5,5 тысяч военных, пять из них погибли.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.703,63 -0.0429
|2.738,70 -0.0737
|100 евро
|3.311,76 -0.0698
|3.376,43 -0.1209
|10 рублей
|4,36 -0.0039
|4,83 -0.0044
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016