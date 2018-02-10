Украина увеличила экспорт электроэнергии на треть в 2017 году

Украина нарастила экспорт электроэнергии на треть в 2017 году — до 5,2 млрд кВт-час.

Об этом говорится в презентации Энергетической таможни Государственной фискальной службы показателей работы за прошлый год, передает РБК-Украина.

Согласно данным Энергетической таможни, прирост экспорта электричества в 2017 году по сравнению с 2016 годом составляет 37% — 3,8 млрд кВт-ч в 2016 году против 5,2 млрд кВт-ч в 2017 году.

При этом, как отмечается в презентации, импорт электроэнергии в 2017 году сократился на 38% — до 0,05 млрд кВт-ч.

Напомним, Украина в январе экспортировала электроэнергию на $21,6 млн.

Ранее сообщалось, что Украина нарастила экспорт нефтепродуктов в два раза в 2017 году — до 0,8 млн тонн.