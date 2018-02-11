Активисты провели акцию за импичмент возле дома Порошенко

Фото: РБК-Украина

Около полусотни активистов собралось возле дома президента Украины Петра Порошенко в Козине (Киевская область), чтобы выразить ему недоверие. Об этом передает корреспондент РБК-Украина.

Охрану общественного порядка у здания, возле которого проходила акция, обеспечивали представители Национальной гвардии.

Стоит отметить, что участники акции привезли с собой деревянный столб, который, по их словам, должен был стать символом недоверия к президенту, однако через 10 минут с начала акции его украли. Активисты обратились с заявлением о краже к полиции.