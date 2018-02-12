Минфин инициирует введение реестра остановленных налоговых накладных

Министерство финансов инициирует введение электронного реестра остановки регистрации налоговых накладных и расчетов корректировки.

Проект соответствующего постановления размещен на сайте ведомства. Так, документом предлагается ввести «отсекающий критерий» 3% и порог объема поставок за месяц в размере 500 тыс. гривен для уменьшения случаев остановки регистрации налоговых накладных.

Кроме того, предлагается наделить полномочиями органы Государственной фискальной службы рассматривать жалобы о приостановлении регистрации.

Так, документ предусматривает закрепление за ГФС формирование и ведение указанного реестра в открытом доступе, а также ежедневную публикацию его на своем официальном сайте.

«Предлагается, чтобы для оперативного реагирования ГФС устанавливала критерии оценки рисков. Чтобы обеспечить прозрачность этого процесса, ГФС должна предварительно согласовывать эти критерии с Министерством финансов и публиковать на официальном сайте», — говорится в документе.

Также для малого и среднего бизнеса вводятся показатели положительной налоговой истории, в частности, налоговые накладные с рисковой операцией по плательщикам с положительной налоговой историей останавливаться не будут.

Напомним, ранее Минфин изменил критерии оценки рисков для налоговых накладных.