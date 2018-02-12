Нардеп станет совладельцем РВС Банка

Депутат Верховной Рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Руслан Демчак получил разрешение от Антимонопольного комитета на покупку более 50% акций РВС Банка, говорится на официальном сайте АМКУ.
Также АМКУ предоставил разрешение Александру Стецюку на непосредственное приобретение более 25% акций РВС Банка и получение контроля за РВС Банком путем получения в управление от Демчака акций финучреждения.
В настоящее время, Стецюк является опосредованным владельцем 100% акций РВС Банка через «Украинскую бизнес группу» (UBG). Ранее Демчак являлся учредителем и акционером компании UBG.
Напомним, в 2015 году Фонд гарантирования вкладов физлиц продал «Украинской бизнес группе» переходный банк ПАО «РВС», который был создан на базе неплатежеспособного ПАО «Омега банка».
Цена продажи переходного банка составила 31,86 млн грн.
3 марта 2015 года Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в Омега Банк. Банк контролировался Николаем Лагуном.
Как сообщалось, UBG ранее владела Эрде Банком, который в январе 2013 года Национальный банк решил ликвидировать.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.685,54 -0.1804
|2.724,56 -0.1433
|100 евро
|3.288,94 -0.226
|3.356,62 -0.1995
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