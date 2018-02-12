Войти
ПриватБанк передадут в частный сектор в течение 5 лет, - Минфин
банковский сектор
ПриватБанк передадут в частный сектор в течение 5 лет, - Минфин
Прожиточный минимум в 2018 году вырастет более чем на 10%, - Розенко
соцполитика
Прожиточный минимум в 2018 году вырастет более чем на 10%, - Розенко

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

горячие точки
RSS

Украине нужно около 20 тыс. миротворцев ООН для разрешения ситуации на Донбассе, — доклад

1 983
Украине нужно около 20 тыс. миротворцев ООН для разрешения ситуации на Донбассе, — доклад

Украине нужно около 20 тыс. миротворцев ООН для разрешения ситуации на Донбассе, говорится в подготовленном по поручению экс-генсека НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена докладе, пишет Reuters.

Читайте также: Австрия за введение миротворцев на Донбасс

Как сообщается, в докладе говорится, что в составе миссии ООН должно быть около 20 тыс. военнослужащих не из стран-членов НАТО.

«Организации Объединенных Наций следует рассмотреть вопрос о силах численностью около 20 тыс. военнослужащих из стран, не входящих в НАТО, и 4 тыс. полицейских, чтобы помочь разрешить ситуацию в Украине», — сказано в сообщении.

Соответствующий доклад будет представлен в субботу, 17 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности, в том числе спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру.

«Для миссии потребуется сочетание некоторых европейских стран, таких как Швеция, страны с опытом работы в области поддержания мира, таких как Бразилия, и страны, к которой есть доверие у России, такой как Беларусь», — отметил автор доклада, эксперт по вопросам ООН в Колумбийском университете Ричард Гоуэн.

Читайте также: Беларусь в очередной раз выступила за введение миротворцев на Донбасс

Кроме того, Гоуэн отметил, что введение миротворческой миссии на Донбасс позволит провести там местные выборы.

Напомним, ранее Волкер заявлял, что российский проект резолюции, предусматривающий введение миротворцев на Донбасс только вдоль линии соприкосновения, является неприемлемым для Соединенных Штатов Америки и Организации Объединенных Наций, поскольку он не гарантирует безопасность, а только усугубит конфликт.

ООН, НАТО, Донбасс, кризис на юго-востоке, Андерс Фог Расмуссен, АТО, миротворцы, горячие точки
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (1)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий
Ronald Reygan 3 часа 13 минут назад

Ох ви і (нерозумні) Білі Руси будуть робити на Донбасі те що Лукашенку накаже Путін, що Біла Русь що Росія це одне і теж.

0

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 12 февраля 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.685,54 -0.1804 2.724,56 -0.1433
100 евро 3.288,94 -0.226 3.356,62 -0.1995
10 рублей 4,33 -0.0034 4,80 -0.0034
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Владимир Мироненко
Владимир Мироненко
публицист

Ваше слово, товарищ Маск

Можно сколько угодно ругать американцев за мракобесие, невежественность, дикие законы отдельных штатов и адскую продукцию Голливуда, но факт остаётся фактом: у них одной из главных медиаперсон является популяризатор науки Илон Маск, а в наших краях отец Дмитрий Смирнов, Тягнибок какой-нибудь и Джигурда, конечно же. Кругом прошлое, прошлое, прошлое. Сейчас у нас в тренде не космические корабли, бороздящие просторы вселенной, а вышиванки, косоворотки, лапти и бледный призрак Государя Императора, ну или Петлюры, кому кто больше нравится.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О бурных событиях на фондовых рынках

Может быть, что нынешние события на фондовом рыне не более, чем коррекция мощнейшего «бычьего тренда». Но, не стоит исключать, что это - начало разминки перед стремительным движением вниз. Причины и триггеры возможного обвала? Сам по себе мощнейший рост за 100 лет – чем не возможная причина? А триггеры порой бывают столь малозаметными, что мы о них можем и не знать до какого-то времени…
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Каким для украинской экономики был 2017 год

В настоящее время уже можно сделать обобщения тенденций развития страны за 2017 год. В сегодняшней тяжелой экономической ситуации, когда все видят только негативы и предательство, хочется отметить и определенные положительные моменты.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016