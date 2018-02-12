Украине нужно около 20 тыс. миротворцев ООН для разрешения ситуации на Донбассе, — доклад

Украине нужно около 20 тыс. миротворцев ООН для разрешения ситуации на Донбассе, говорится в подготовленном по поручению экс-генсека НАТО, советника президента Украины Петра Порошенко Андерса Фог Расмуссена докладе, пишет Reuters.

Как сообщается, в докладе говорится, что в составе миссии ООН должно быть около 20 тыс. военнослужащих не из стран-членов НАТО.

«Организации Объединенных Наций следует рассмотреть вопрос о силах численностью около 20 тыс. военнослужащих из стран, не входящих в НАТО, и 4 тыс. полицейских, чтобы помочь разрешить ситуацию в Украине», — сказано в сообщении.

Соответствующий доклад будет представлен в субботу, 17 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности, в том числе спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру.

«Для миссии потребуется сочетание некоторых европейских стран, таких как Швеция, страны с опытом работы в области поддержания мира, таких как Бразилия, и страны, к которой есть доверие у России, такой как Беларусь», — отметил автор доклада, эксперт по вопросам ООН в Колумбийском университете Ричард Гоуэн.

Кроме того, Гоуэн отметил, что введение миротворческой миссии на Донбасс позволит провести там местные выборы.

Напомним, ранее Волкер заявлял, что российский проект резолюции, предусматривающий введение миротворцев на Донбасс только вдоль линии соприкосновения, является неприемлемым для Соединенных Штатов Америки и Организации Объединенных Наций, поскольку он не гарантирует безопасность, а только усугубит конфликт.