Инфляция в январе ускорилась до 1,5%

Инфляция в Украине в январе составила 1,5% по сравнению 1% в декабре прошлого года.
Согласно данным Государственной службы статистики, в годовом измерении рост потребительских цен также ускорился по итогам января до 14,1% с 12,6% за минувший год.
При этом базовая инфляция в январе по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,7%, с январем 2017 года — 9,8%.
На потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2%. Больше всего (на 10,8% и 7,6%) подорожали овощи и фрукты. На 1,1-3% повысились цены на яйца, молоко, сметану, хлеб, рыбу и продукты из рыбы, масло, мясо и мясопродукты. В то же время на 2,7% подешевели гречневая крупа, на 1% — сахар.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,1%, в том числе табачные изделия — на 1,6%, алкогольные напитки — на 0,5%.
В сфере связи цены выросли на 2,8%, что связано с подорожанием почтовых услуг на 25% и местной телефонной связи на 8,3%.
«Мы ожидаем, что темпы роста цен составят 9,5% г/г на конец 2018 года и 6,5% на конец 2019 года — оба за пределами инфляционных целей Национального банка, — сообщили в ИК Dragon Capital. — Таким образом, мы считаем, что центральный банк будет придерживаться жесткой монетарной политики в этом году с целью привести потребительскую инфляцию ближе к целевым диапазонам (4-8% в 2018 году и 4-6% в 2019 году)».
Это делает неизбежным дальнейшее повышение учетной ставки.
«С учетом ускорения потребительской и особенно базовой инфляции, НБУ, вероятно, снова прибегнет к повышению учетной ставки 1 марта (после трех последовательных повышений в октябре, декабре и январе на 350 б.п. целом до 16% годовых). Соблюдение жесткого состояния монетарной политики потребует повышения ставки примерно на 50 б.п., на что указывает один из двух показателей реальной процентной ставки, по которым пользуется НБУ, а именно разница между учетной ставкой и базовой инфляцией. Однако решение центрального банка будет также зависеть от инфляционных ожиданий экономических агентов, которые будут опубликованы позже в этом месяце», — сообщили в Dragon Capital.
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