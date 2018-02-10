Опрос НБУ: 60% компаний в этом году планируют повысить стоимость своей продукции

По результатам опроса, который регулярно проводит Нацбанк среди предприятий, 60% компаний в этом году планируют повысить стоимость своей продукции.
Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Юлия Самаева.
По их ожиданиям уровень потребительских цен вырастет в среднем на 10,4%. Объясняют свою позицию производители тремя факторами — ростом зарплат, повышением цен на энергоносители и неблагоприятной ситуацией на валютном рынке.
По словам автора, свыше 88% респондентов ожидают обесценивания гривни, 56,9% считают, что обменный курс превысит 29 грн за долл.
«Если существующие макрофинансовые риски станут реальностью, например, Украина не получит в первом квартале следующий транш МВФ, ожидания бизнеса будут оправданы», — отмечает обозреватель.
При этом НБУ в последнем Инфляционном отчете отмечает, что последнее ускорение роста инфляции произошло из-за факторов, на которые денежно-кредитная политика имеет ограниченное влияние. Проще говоря, банковский регулятор пытается хотя бы частично снять с себя вину за происходящее под предлогом того, что далеко не всегда может отрегулировать рост цен доступными ему инструментами.
Напомним, за последние четыре месяца Нацбанк повысил учетную ставку на 3,5 процентного пункта.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.703,63 -0.0429
|2.738,70 -0.0737
|100 евро
|3.311,76 -0.0698
|3.376,43 -0.1209
|10 рублей
|4,36 -0.0039
|4,83 -0.0044
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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