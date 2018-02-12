Apple стала крупнейшим в мире производителем часов

Компания Apple обошла всех производителей швейцарских часов, включая Rolex, Omega и Swatch, сообщил Тим Кук, передает Business Insider.

По словам главы компании Тима Кука, носимые устройства стали вторым по величине источником дохода после iPhone.

Отмечается, что на сайте Apple часы находятся в категории «другие товары». Считалось, что это сделано намерено, чтобы не привлекать внимание к не самому успешному продукту.

Однако, последний квартал 2017 года показал увеличение роста доходов и количества продаж на 50%.

По словам Тима Кука, никогда прежде Apple Watch не пользовались такой популярностью.

Швейцарские часы считаются предметом роскоши, но цена, например, Swatch соотносима с часами Apple — около 180 долларов.

«Носимые устройства стали вторым по величине источником дохода после iPhone. И это очень серьезно для бизнеса, который стартовал всего три года назад», — заявил СЕО Apple.

Пока ассортимент компании не слишком широк, но вскоре Apple планирует представить умные очки и расширить линейку часов. Ходят слухи даже об одежде из умной ткани.

Напомним, последняя патентная заявка компании демонстрирует новое устройство, способное писать на любой поверхности, и даже в воздухе.