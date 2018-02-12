Apple стала крупнейшим в мире производителем часов

Компания Apple обошла всех производителей швейцарских часов, включая Rolex, Omega и Swatch, сообщил Тим Кук, передает Business Insider.
По словам главы компании Тима Кука, носимые устройства стали вторым по величине источником дохода после iPhone.
Отмечается, что на сайте Apple часы находятся в категории «другие товары». Считалось, что это сделано намерено, чтобы не привлекать внимание к не самому успешному продукту.
Однако, последний квартал 2017 года показал увеличение роста доходов и количества продаж на 50%.
По словам Тима Кука, никогда прежде Apple Watch не пользовались такой популярностью.
Швейцарские часы считаются предметом роскоши, но цена, например, Swatch соотносима с часами Apple — около 180 долларов.
«Носимые устройства стали вторым по величине источником дохода после iPhone. И это очень серьезно для бизнеса, который стартовал всего три года назад», — заявил СЕО Apple.
Пока ассортимент компании не слишком широк, но вскоре Apple планирует представить умные очки и расширить линейку часов. Ходят слухи даже об одежде из умной ткани.
Напомним, последняя патентная заявка компании демонстрирует новое устройство, способное писать на любой поверхности, и даже в воздухе.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.685,54 -0.1804
|2.724,56 -0.1433
|100 евро
|3.288,94 -0.226
|3.356,62 -0.1995
|10 рублей
|4,33 -0.0034
|4,80 -0.0034
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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