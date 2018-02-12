Митинг сторонников Саакашвили под АП: Начались первые задержания

Полиция задержала ряд сторонников бывшего президента Грузии, лидера политической партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили у здания Администрации президента, говорится в сообщении «Українських Новин».
В 18:50 полиция начала оттеснять протестующих с ул. Банковой, в результате чего возникли потасовки и ряд митингующих был задержан полицией.
Известно имя одного из них — это экс-участник АТО Юрий Тибенко.
По состоянию на 19:00 в митинге участвуют около 100 сторонников Саакашвили, однако их количество увеличивается.
Также увеличилось количество правоохранителей, охраняющих Администрацию.
Напомним, сегодня, 12 февраля, Саакашвили вернули в Польшу, откуда он незаконно прибыл в Украину. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии.
Как известно, политик был задержан сегодня в ресторане «Сулугуни» в Киеве. После этого сторонники Саакашвили анонсировали вечернюю акцию возле Администрации президента. Защита политика уже подала заявление в полицию о похищении Саакашвили.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.685,54 -0.1804
|2.724,56 -0.1433
|100 евро
|3.288,94 -0.226
|3.356,62 -0.1995
|10 рублей
|4,33 -0.0034
|4,80 -0.0034
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016