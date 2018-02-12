Митинг сторонников Саакашвили под АП: Начались первые задержания

Полиция задержала ряд сторонников бывшего президента Грузии, лидера политической партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили у здания Администрации президента, говорится в сообщении «Українських Новин».

В 18:50 полиция начала оттеснять протестующих с ул. Банковой, в результате чего возникли потасовки и ряд митингующих был задержан полицией.

Известно имя одного из них — это экс-участник АТО Юрий Тибенко.

По состоянию на 19:00 в митинге участвуют около 100 сторонников Саакашвили, однако их количество увеличивается.

Также увеличилось количество правоохранителей, охраняющих Администрацию.

Напомним, сегодня, 12 февраля, Саакашвили вернули в Польшу, откуда он незаконно прибыл в Украину. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии.

Как известно, политик был задержан сегодня в ресторане «Сулугуни» в Киеве. После этого сторонники Саакашвили анонсировали вечернюю акцию возле Администрации президента. Защита политика уже подала заявление в полицию о похищении Саакашвили.