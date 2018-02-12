Полиция расследует ранение гражданского в Донецкой области как теракт

Житель села Гранитное Волновахского района Донецкой области в понедельник днем получил пулевое ранение плеча, произошедшее квалифицированно предварительно как террористический акт.

Об этом сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области.

Так, около 13:00 убирал снег возле своего дома, когда услышал звук от выстрелов.

Мужчину госпитализировали и прооперировали, его жизни ничто не угрожает.

Данный факт предварительно квалифицирован по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.